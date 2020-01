Bar restaurant snack pizzeria à Vernet

Opportunité pour couple de professionnels, cause de changement de région, dans le centre bourg du Vernet, à 4 km seulement de la gare de Vichy, bar restaurant snack pizzeria en excellent état d’une capacité de 40 places (80 m²) + 24 en terrasse (30 m² et plus).

Activité complémentaire avec la vente de pizzas à emporter, et la FDJ, jeux à gratter sport et jeu Amigo à venir.

Cuisine équipée et aux normes (60 m²).

Dispose de tout le matériel (Hotte, 5 feux gaz, four ventilé, 2 bains marie, 1 grill + plaque à snacker, salamandre au gaz, 2 armoires frigorifiques, 1 saladette 3 portes, 1 table inox réfrigérée 3 portes, 2 tables inox, 2 fours à micro-ondes, 1 four à pizza et son support, 1 plonge, batterie complète de cuisine, 1 coffre congélateur, 1 armoire congélateur, 1 cellule de refroidissement, 1 friteuse 2 bains, 1 écran plat 120 cm Sharp, laminoir.

Bar : lave-verres, frigo 3 portes, armoire à vins.

Machine à café et pompe à bières mis à disposition par brasseur (pas de contrat).

Le tout en très bon état, pas d’investissement à prévoir.

Chauffage électrique.

Pas d’investissement.

Possibilité de développer activité traiteur.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Exploité en EURL.

Clientèle locale, touristique, de passage, professionnelle, associative… avec une forte fidélisation.

CA HT 70 000 €.

Murs appartenant à la Mairie.

Loyer mensuel : 620 € HT.

Prix de vente du fonds de commerce : 38 000 € à négocier