Bar restaurant brasserie avec logement

À vendre, bar restaurant brasserie en centre-ville de Vichy (Ville thermale mondialement connue – Reine des villes d’eau), sur un axe passager commerçant.

Stationnement aisé devant le bar restaurant brasserie et à proximité.

Affaire à fort potentiel.

Ouvert du mercredi au dimanche 10h-14h et 18h-21h.

5 semaines de congés par an.

Exploité en SARL, 3 salariés.

Clientèle locale, touristique, de passage et professionnelle à forte fidélisation.

Restaurant de 120 m² en Rez-de-chaussée en activité.

Espace discothèque en sous-sol (activité fermée depuis 2015).

3 appartements rénovés et meublés à l’étage : F3, F1 bis et F1 loués.

Accessibilité PMR.

Vitrine et enseigne lumineuse.

Cour fermée.

Cave et dépendances.

Chauffage gaz et climatisation réversible.

Prix de vente du fonds de commerce : 180 000 € matériels inclus (Liste à voir auprès du cédant).

Stock (à estimer au moment de la vente) : 4 000 €.

Murs appartenant à une SCI.

Montant du loyer : 1 800€ TTC/mois (logement inclus).

Bail commercial 3.6.9.