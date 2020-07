Bar restaurant bistronomique

Bar restaurant à reprendre au cœur de la commune de Saint-Bonnet-de-Rochefort. Très bien situé, au rond-point desservant les axes principaux (8 km autoroute A71).

Ce bar restaurant propose une cuisine bistronomique maison à partir de produits frais, au restaurant ou en traiteur.

Divers événements sont organisés : cours de cuisine, soirées concerts, dîners-spectacles, groupes pour les mariages, baptême anniversaires, repas d’associations,…

Affaire exploitée depuis 2015 en SARL. Vends en raison d’un projet en cours.

Murs et licence IV appartenant à la commune (bail commercial 3.6.9).

Salle de restauration (80 m² – jusqu’à 60 couverts), petite salle de restauration (20 couverts), cuisines, cour fermée et belle terrasse (35 couverts) offrant de la visibilité.

Matériel complet et en bon état.

Pas de contrat brasseur mais une mise à disposition de la terrasse et du tirage.

Pas de stock à reprendre.

Ouvert du jeudi au lundi midi et soir.

5 semaines de congés annuels + quelques jours (fermé 20 jours à Noël et 15 jours avril/mai).

Clientèle principalement locale (jusqu’à Vichy et Clermont), touristique, professionnelle (Naturopôle, axéréale, APRR, bureaux et chefs d’entreprise,…) et groupes, mais une saison plus forte d’avril à septembre.

Communication par site-internet, page Facebook, Instagram.

Tarifs proposés dans la formule du midi :

Entrée-Plat-Dessert-Café à 17 € et Entrée-Plat ou Plat-Dessert- Café à 15 €.

Ticket moyen du soir et week-end : 40 €

(Pas de carte – Ardoise de suggestions du chef avec menu a composer 45€).

Le cédant est cuisinier et sa femme du service.

N’employant pas de salarié, le service midi est bloqué à 35 cts et 25 le soir et week-end à l’ardoise.

Pas de concurrence directe sur ce type de restauration, cuisine similaire sur le bassin vichyssois et Riom/Clermont agglo

CA HT 2018/2019 : 289 K€.

Bilans complets et liste de matériels disponibles auprès du cédant.

Logement annexé : 3 chambres, coin cuisine, salon, salle de bain et buanderie.

Compteurs (gaz, électricité, eau) restaurant et logement séparés.

Possibilité d’accompagnement à étudier et accessibilité de l’appartement rapide.

Prix de vente du fonds : 50 000 €.

Montant du loyer (activité + logement) : 1 023 € TTC/mois.