Bar restaurant « Au Bon Coin »

A Moulins, 19 762 habitants, au nord du département, pôle urbain et Préfecture de l’Allier, ville d’art de d’histoire au riche patrimoine architectural, historique et naturel, un fonds de bar restaurant est à reprendre pour cause de retraite.

Ce bar restaurant est situé au carrefour de rues passantes, proche du centre-ville.

Cette établissement au charme des années 70 propose une restauration traditionnelle le midi en semaine.

Cuisine familiale, maison, à base de produits frais, très appréciée des chefs d’entreprises, des administrations de la ville et des clients de passage.

Il y a une salle de bar de 55 m² meublée d’un magnifique bar d’angle en bois conçu par un ébéniste, une cuisine de 11,5 m² et une salle de restauration de 40 m².

Il y a une terrasse de 22 m² en bord de rue, une Réserve, une petite cour, un garage et une cave.

Beau cachet avec mobilier d’époque et ambiance chaleureuse.

Matériel nécessaire à l’activité cédé avec le fonds.

Potentiel de développement.

Prix de vente du fonds (matériel et licence IV inclus) : 50 000 € négociable.

Montant du loyer : 276,33 € TTC/mois.