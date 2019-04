Bar restaurant

À relancer, bar restaurant, dans une magnifique bâtisse, élevée au cœur de la commune de Bresnay (charmante commune située au centre du département de l’Allier, à 18 km de Moulins, Ville d’art et d’histoire – Préfecture.

Commerce fermé depuis avril 2017 après le départ de l’ancien exploitant s’orientant vers un nouveau projet professionnel.

Murs, matériel en place et licence IV appartenant à la Communauté d’agglomération de Moulins Communauté.

Bien idéal pour un professionnel de la restauration souhaitant redynamiser cette affaire.

Des activités d’épicerie, de dépôt de pain et de journaux pourraient y être annexés.

D’une surface d’environ 160 m² :

– salle de bar (env. 40 m²),

– salle de restaurant (env. 52 m²),

– cuisine aux normes : espace plonge, espace préparation cuisson, espace léguminerie et un espace stockage), terrasse, espace épicerie (env. 20 m²).

– 2 caves (1 intérieure et 1 située à l’extérieur du bâtiment), environ 20 m² chacune, réserve (env. 19 m²) et un garage de 42 m².

Clientèle locale, potentiel de clientèle touristique.

Seul établissement de la commune, d’autres bars restaurants sur les communes voisines (Besson, Chemilly,…).

Attention particulière à porter à la qualité de la cuisine proposée et des services complémentaires apportés, besoin d’attirer une nouvelle clientèle grâce à une communication indispensable.

Logement annexé : appartement situé à l’étage, environ 75 m² : grande pièce à vivre, 2 chambres, salle de bains/WC, garage.

Prix de vente des murs et du matériel : 120 000 €.

Liste disponible auprès de Moulins Communauté.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage de l’activité (besoin en fonds de roulement, trésorerie, vaisselle, nappage, décoration, achat de matériels complémentaires. etc.)