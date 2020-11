Auberge restaurant

Auberge restaurant à reprendre sur un axe passant de Beaulon, commune se trouvant à seulement quelques kilomètres de Dompierre-sur-Besbre, de Moulins et du parc Le Pal.

Cette auberge est très bien située, à proximité de toutes les commodités.

On y trouve boulangerie, boucherie, poste, pharmacie, tabac presse, épiceries, salons de coiffure, professionnels de santé, écoles, et arrêt de bus.

Bâtiment classé aux beaux-arts (maison de 1513) avec parquet en bois unique.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Espace de restauration (35 couvert hors terrasse) et cuisine de 102 m².

Équipement salle et cuisine complet en excellent état.

Établissement proposant une restauration traditionnelle et semi-gastronomique.

Ouvert du mercredi au samedi (12h00-14h30 et 19h00-22h30) et le dimanche (12h00-15h30).

Auberge visible sur Google maps, Tripadvisor, La Fourchette, gault et millau (éditions 2020 Auvergne-Rhône-Alpes), et Facebook

Appartement annexé à l’étage :

2 chambres, bureau, salle bain (baignoire, douche et WC), réserve, cave, chaufferie (gaz de ville), lingerie, garage, dépendance, et terrasse au bord d’une petite rivière.

Prix de vente du fonds de commerce : 80 000 € (dont 40 000 € de matériel).

Montant du loyer actuel : 700 € TTC hors charges.