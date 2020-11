Auberge du Pont

Petite auberge à reprendre dans le bourg de Cérilly, au cœur de la forêt de Tronçais, classée forêt d’exception.

L’auberge à une surface totale 365 m².

Une salle de restaurant (56 m²), Une salle de bar (33 m²), 3 chambres meublées avec SDB-WC (70,5 m²), cuisine/plonge (17,5 m²) et une 1 terrasse 45 m².

Tous les outils de travail sont présents (réfrigérateur, four, piano, tables, chaises, machine à café, etc.).

Logement d’habitation F3 de 65m².

Rafraichissement à prévoir. 3 chambres, une pièce de vie, une salle de bains et un wc.

Cour fermée. Cave, grenier, dépendances. Garage de 41 m².

Poêle à bois et climatisation réversible.

Prix de vente de l’ensemble : 135 000 €.

Possibilité de location à 850€ TTC/mois.