Atelier ou bureaux à louer à Chazemais

Atelier disponible sur la commune de Chazemais d’une surface de 75m².

En rez-de-chaussée atelier non carrelé, salle de bains avec douche et WC, une pièce pouvant servir de salle d’exposition ou de bureau.

À l’étage : un palier et une chambre.

Locaux implantés sur un terrain de 503 m² dont le locataire a la jouissance.

Adaptés pour des bureaux ou un atelier.

Loyer mensuel : 390€ HT.