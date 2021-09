Ancien local commercial

Au cœur de Montcombroux-les-Mines et faisant face à la Mairie, un bâtiment composé de 3 espaces est à reprendre.

Stationnement aisé. Cour privée et jardin d’environ 200 m².

Ancien local commercial ayant abrité divers commerces de proximité (boulangerie et épicerie multi-services-dépôt de pain), devenu une habitation.

Ancienne surface de vente : 70 m², ancienne salle de bar : 6 m², cuisine : 12 m², réserves : 9 m², chaufferie : 6 m², hangar : 80 m², cave : 20-25 m².

Appartement F3 de plus de 80 m² annexé : 3 pièces : 12 m² chacune avec de grands placards, cuisine : 15 m², salle de bain et WC séparés.

Ancien fournil transformé en habitation d’environ 66 m² : logement répartie entre le RDC et le 1er étage. Garage.

Chauffage et production d’eau chaude au fuel.

Licence IV à vendre.

Prix de vente net vendeur : 90 000€