Ancien Bar Tabac Presse Boulangerie

À reprendre cause santé, une bâtisse avec ancien bar, tabac, presse, FDJ, dépôt de pains, viennoiseries et pâtisseries, exploité de 1980 à fin 2018.

Situé à Chemilly dans un cadre convivial, sur la RD2009, à seulement 10 km de Moulins, très bien placé, avec beaucoup de passage et stationnement aisé.

Bar avec sa salle (35,4 m²), magasin boulangerie avec vitrine sur rue (13,80m²) et laboratoire (31 m²).

Plusieurs entrées indépendantes.

Cave et grenier (31 m²).

Équipement et matériel de bar à vendre.

Laboratoire et magasin vides de matériel.

Chauffage au gaz et insert à bois (dans la salle de bar).

Des travaux de réfection de toiture et de rafraîchissement de décoration intérieure à prévoir.

Laboratoire carrelé et faïencé au ¾ des murs.

Remise aux normes à prévoir.

Précédemment affaire exploitée en couple, dont l’un était boulanger.

La production sur place de produits boulangers a laissé place à un dépôt fin 2011.

Le commerce était ouvert du mardi au dimanche, de 7h00 à 19h30 l’hiver et jusqu’à 20h30 l’été.

Sans salarié et avec un potentiel de développement, la clientèle était principalement locale avec un fort passage.

Habitation de 210 m² annexée :

en RDC cuisine équipée carrelée avec entrée indépendante (23,6 m²), buanderie, grand séjour (35 m²), salon (12,8 m²), bureau (8,7 m²).

À l’étage, sur toute la surface du bâtiment : 5 chambres mansardées et marquetées, chacune d’environ 11 m², salle de bain avec douche et baignoire (13 m²), WC.

Cour fermée et petit terrain.

Prix de vente des murs négociable : 105 000 €.