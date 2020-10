Alimentation générale

À reprendre, au coeur de Chevagnes un fonds de commerce Epicerie VIVAL (Groupe Casino, 1er franchiseur de France)

Chevagne est situé au nord-est du département de l’Allier, axe de passage Nord-sud (RCEA), à proximité : la ville de Moulins préfecture de l’Allier (15 km), Bourbon Lancy (15 km), Dompierre-sur-Besbre (10 km).

Cette alimentation générale est idéalement située dans une rue très passante et commerçante, à proximité d’autres commerces (boulangerie, restaurant…)

Magasin 60 m² + réserve 8 m² + réserve extérieure 12 m².

Magasin propre, pas de gros travaux à prévoir.

Matériels : vitrine crèmerie avec 4 portes, vitrine congélateur 3 portes, trois présentoirs fruits et légumes extérieur et 1 intérieur neufs, 1 présentoir BIO 17 références, 1 chambre froide extérieure, 1 trancheuse, 1 balance et 1 frigo boissons et dans réserve 2 petits congélateurs glaces (frigos et congélateurs récents de 2 ans).



Dernier CA : 191 261 € TTC.

Fort potentiel de croissance du CA si votre sens du commerce est réel.

Clientèle locale, associative, touristique et de passage.

Forte fidélisation.

Ouvert du mardi au dimanche matin 6H30-19H30.

Exploité en SAS par le chef d’entreprise.

Accompagnement par les équipes du Groupe Casino tout au long de votre projet.

Logement annexé : appartement d’environ 110 m².

RDC : pièce de vie avec cuisine équipée 25 m², WC séparés

Etage : 4 grandes chambres, salon, salle de bain/WC, buanderie.

Chauffage au gaz.



Loyer mensuel : 1021,35 TTC € (activité + logement).

Prix de vente du fonds de commerce : 50 000 € (matériels inclus).

Rachat du stock environ 10.000 €.

Un apport minimum de 20 000 € seulement sera requis.