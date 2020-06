Mission Accueil Allier, pour créer dans l’Allier

Vous souhaitez changer de travail ? de vie ? Changer de région ? Vous êtes franciliens et vous souhaitez vous installer en province ? à la campagne ? dans des villes à moindre densité mais avec tous les services ? Avez-vous pensé à l’Allier ?

C’est un département situé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il compte environ 380 000 habitants et sa densité est de 46 habitants au km². Le département, cerné par les départements du Cher, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Loire, du Puy-de-Dôme et de la Creuse, offre une réelle qualité de vie.

L’Allier, un pays de rivières, de bocage et de petites montagnes vous attend !

Ce département offre de nombreuses activités de pleine nature (randonnée, VTT, ski, pêche, sports d’eaux vives, etc.)

Le thermalisme est également très développé dans la région, sans oublier, la gastronomie, les sites touristiques, les beaux villages, etc.

Voilà, le décor est planté ! Et cela vous donne envie de vous installer dans l’Allier, mais vous ne savez pas comment vous y prendre.

Reprendre une entreprise ? Créer une entreprise ? Dans quel secteur d’activité ? Dans quel coin du département ?

Quelles sont les aides auxquelles j’ai droit ? Y-a-t-il des facilités d’installation ?

Quelles sont les démarches à suivre pour créer ou reprendre une entreprise ?

Y-a-t-il des structures qui peuvent me conseiller et m’aider ?

Et bien, nous avons trouvé la meilleure équipe pour répondre à toutes vos requêtes !

La Mission Accueil Allier, créée par le Conseil départemental, répond à toutes les questions que vous vous posez sur votre projet d’installation et/ou de création.

Cette équipe de choc connaît le département comme sa poche et recense sur son site internet de nombreuses opportunités d’installation (que vous pouvez retrouver dans notre rubrique SOS Campagne) et des entreprises à reprendre (une sélection est dans notre rubrique Commerces et entreprises à reprendre)