Business Women est une émission pour favoriser l’entrepreneuriat au féminin. Des entrepreneures et des expertes viennent témoigner de leur parcours et donner des informations pratiques pour inciter les femmes à oser entreprendre et les aider dans la réussite de leur projet. Au sommaire de ce numéro : entreprendre dans l’économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire désigne un ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis.

Pourquoi choisir ce mode d’entrepreneuriat ?

Soazig Barthélemy, fondatrice d’Empow’Her et Mélanie Ponson d’(Im)prove expliquent les raisons qui les ont conduites à entreprendre dans l’économie sociale et solidaire.