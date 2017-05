Entreprendre dans le sport

Entreprendre dans le sport, c’est ce thème que Caroline Munoz abordera avec Clémentine Charles, co-fondatrice de Pop in the City, Marie-Anne Tessier, co-fondatrice de Neoness, et Raphaele Leyendecker, co-fondatrice de Horseee. Fortes de leurs expériences, ces trois entrepreneures apporteront de précieux conseils à toutes celles qui veulent entreprendre en général, et dans le sport en particulier.