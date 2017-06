En 2013/2014, selon le baromètre de l’artisanat maaf / institut supérieur des métiers, les TPE artisanales employaient et formaient 160 000 apprentis (sur un total de 430 000 apprentis). Un chiffre important et justifiant que Label Entreprise consacre une émission à l’apprentissage et au « Prix du maitre de l’apprentissage » organisé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

Label Entreprise a donc le plaisir d’accueillir Pierre Decouty, maréchal Ferrant et lauréat 2016 du « Prix du maître d’apprentissage » dans la catégorie « Valorisation de la mixité », et Loïc David, développeur de l’apprentissage au sein de la CMA 24.