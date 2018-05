Trouvez un job d’été chez Phone Régie !

Pour cet été 2018, Phone Régie propose plus de 500 postes d’hôtes et d’hôtesses, tous en Île-de-France. Idéals pour des jobs d’été, ces petits boulots vous sont accessibles via deux job dating, le 30 mai et le 2 juin.

500 jobs à pourvoir

Mais d’abord, un rapide point sur Phone Régie. Géant européen spécialisé dans l’accueil en entreprise, la société possède une vingtaine d’agences en Europe, dont quelques unes en France. Avec un nombre de salariés atteignant les 4500, Phone Régie est désormais à la recherche de 500 hôtes et hôtesses d’accueil, exclusivement en Île-de-France.

Pour participer au job dating, rien de plus simple. Il suffit de se présenter avec son CV et sa tenue professionnelle aux deux dates proposées. Le mercredi 30 mai, de 9h30 à 12h30, et le samedi 2 juin, de 10h à 16h, à l’agence de Paris Cambronne, au 3 rue Cambronne dans le 15e arrondissement de la capitale. Au cours de ces job dating, vous pourrez rencontrer les équipes de Phone Régie et faire, avec eux, le point sur votre candidature.

La société n’attend aucune expérience préalable des candidats mais le savoir-être, quant à lui, a un poids important dans la candidature. Il est attendu chez les postulants d’avoir un bon relationnel ainsi qu’un niveau d’anglais correct, permettant de converser facilement avec des clients étranger.

En conclusion, une offre alléchante pour tous ceux qui cherchent un job d’été en Île-de-France. Si vous êtes curieux, vous pourrez trouver toutes leurs offres d’emplois sur www.phone-regie.com, et en ce qui concerne le job d’été, ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire à l’événement sur leur page Facebook.

N’oubliez pas, les job dating ont lieu les 30 mai et 2 juin au 3 rue Cambronne à Paris.