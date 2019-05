Talents handicap : le forum de recrutement des personnes en situation de handicap

La plateforme de l’emploi pour les personnes en situation de handicap

Dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi, focus sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour nous en parler, Redwane Bennani, directeur Partenariats et Relations employeurs de Talents Handicap. Talents Handicap met à disposition de toutes les personnes en situation de handicap des forums permettant de trouver de l’emploi dans divers secteurs. La plateforme se met au service des candidats et des employeurs en les accompagnant dans les démarches d’accès à l’emploi. C’est aussi des formations et conférences pour accompagner au mieux les postulants et pour sensibiliser les recruteurs et managers à la question du handicap.

Un forum en ligne du 26 avril au 24 mai 2019

Talents Handicap organise chaque année six forums en ligne pour promouvoir l’emploi. Le 26 avril dernier a été lancée la 16ème édition du forum en ligne pour l’emploi des personnes en situation de handicap, et ce, jusqu’au 24 mai prochain. Forum tous secteurs confondus, plusieurs entreprises viennent y exposer leurs offres. Redwane Bennani nous en dit plus dans le Journal de l’Emploi.

Postulez dès maintenant et retrouvez toutes les offres sur www.talents-handicap.com.