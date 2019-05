Naval Group recrute dans le secteur maritime

Des offres à pourvoir dans le secteur maritime avec Naval Group

500 000 emplois à pourvoir dans les années à venir dans le secteur maritime en France ! Et pour atteindre cet objectif, de nombreuses entreprises du secteur recrutent comme Naval Group, une entreprise spécialisée dans la conception navale. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Chloé Lesieur, responsable mobilité et attractivité de l’entreprise.

Une entreprise en pleine expansion

Naval Group, entreprise de haute technologie a une envergure internationale dans le secteur maritime et d’armement naval. Ils conçoivent et entretiennent des navires militaires. L’entreprise à un passé chargé d’histoire car les premiers arsenaux de ce groupe existaient déjà en 1631. Ce n’est qu’au début des années 30 que l’entreprise voit le jour, sous un autre nom. Aujourd’hui, elle emploie près de 14 860 personnes (chiffres 2018) dans 18 pays. En plein développement, l’entreprise recrute à présent et propose 1500 offres d’emploi cette année en CDI. Ils proposent également des contrats d’alternance. Les offres d’emploi s’adressent à tous profils et sont basés sur leurs sites en France (Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon…) et à l’international. Ils recherchent des usineurs, des mécaniciens, des chaudronniers et pleins d’autres métiers encore. Vous pouvez retrouver toutes les offres sur le site dédié.