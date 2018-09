Job Dating national pour Kangourou Kids

Le 12 septembre prochain, de 14h à 18h, Kangourou Kids vous donne rendez-vous dans toutes ses agences pour un immense job dating. En tout, 1000 postes sont à pourvoir dans les différents corps de métiers qui composent la garde d’enfant.

Une entreprise en pleine croissance

Créée en 2010 par un groupe de professionnels de la garde d’enfants, le Groupe Kangourou Kids est régi par trois principes. Celui d’offrir exclusivement des services de garde d’enfants, pour que leur salariés soient spécialistes dans ce domaine. Celui de procéder à un recrutement sélectif, à des formations internes et à des contrôles de qualité récurrents. Et enfin, celui de limiter les pratiques approximatives de la profession pour éviter aux enfants et aux parents de prendre des risques.

Depuis sa création, le Groupe n’a cessé de grandir et est désormais présent sur une grande partie du territoire. Aujourd’hui, Kangourou Kids totalise un nombre de 97 agences, 11 micros-crèches Koala Kids ainsi que 8 centres de formation Kiwi Institute.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Grâce à cette croissance, le Groupe Kangourou Kids propose un total de 1000 postes à pourvoir. Pour postuler, un job dating national est organisé le mercredi 12 septembre 2018 de 14h à 18h pendant lequel il suffit de simplement de déposer son CV dans une des agences du groupe, pour ensuite y passer un entretien. Si vous souhaitez travailler dans les métiers de la petite enfance, c’est une occasion à ne pas manquer.