Ivalua recrute dans le secteur des achats

Ivalua recrute: 100 postes à pourvoir !

Le secteur du sourcing, des achats et des chaînes d’approvisionnement se développe de plus en plus et les entreprises recrutent. Ivalua, ne fait pas exception. L’entreprise spécialisée dans ce secteur, propose 100 offres d’emploi. Pour en parler, nous recevons: Franck Lheureux, directeur général de l’entreprise.

Une entreprise qui se développe

Née en 2000 à Orsay, Ivalua édite des logiciels qui permettent aux entreprises de se digitaliser. Ils proposent de nombreux services notamment dans le sourcing, les achats et les chaînes d’approvisionnement. Avec 450 collaborateurs, ils sont présents dans 12 pays et ont récemment ouvert au Canada, en Australie et bientôt à Singapour. Ils recherchent des ingénieurs logiciel et développement mais aussi des collaborateurs dans leur département du consulting (chefs de projet, consultants…) et bien d’autres métiers encore. Ces postes sont basés principalement en Île-de-France, pour tous profils (juniors et seniors). Vous pouvez candidater sur le site dédié.