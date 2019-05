HelloWork publie son baromètre de l’emploi sur le 1er trimestre 2019

Bonne croissance pour l’emploi en France au 1er trimestre 2019

Acteur digital de référence pour l’emploi, le recrutement et la formation en France. Hello Work, également connu sous le nom de Régions Job ou encore Paris Job, a publié son baromètre trimestriel de l’emploi. Joseph Piazza d’Olmo, responsable régional Paris-Île-de-France nous en parle dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi. Après l’analyse de 220 000 offres, l’emploi se booste en France et connaît une évolution positive dans plusieurs régions et notamment en Île-de-France.

L’Île-de-France concentre 20% des offres nationales

Ce n’est pas la région qui connaît la plus forte croissance et pourtant c’est en Île-de-France que l’on retrouve le plus d’offres. Le département des Hauts-de-Seine se classe en premier dans la région avec une croissance de 10%. Joseph Piazza d’Olmo nous explique cela plus en détail dans cette nouvelle édition du Journal de l’Emploi.

