1000 postes à pourvoir avec le salon Hello Handicap PME

Le Salon Hello Handicap PME c’est pour bientôt !

La 2ème édition du salon Hello Handicap pour PME se déroulera du 13 au 15 février 2019 en ligne. Il est organisé par Pôle Emploi ainsi que Agefiph.

Qu’est-ce que c’est ?

Hello Handicap PME est le premier salon de recrutement pour l’emploi des travailleurs handicapés au sein des PME (petites moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire). Il est exclusivement en ligne et matche les candidats et employeurs.

Pour la première édition en 2017, il y avait plus de 100 PME et ETI. Plus 3 000 candidats ont participé et des centaines de candidats ont trouvé l’emploi qu’ils recherchaient.

Cette année, il y a 1000 postes à pourvoir dans toute la France dans 272 entreprises.

Comment ça fonctionne ?

Il y a une offre d’emploi qui vous intéresse ? Il suffit de sélectionner et postuler. L’envoi du CV se fait également en ligne. Pas besoin de se déplacer. Les entretiens se passent par appels ou par messages. La sélection se fera par les recruteurs et vous aurez un entretien entre le 13 et 15 février.

Comment participer ?

Si vous êtes intéressés par cet événement, il suffit de s’inscrire. L’inscription est gratuite et c’est accessible à tous et à toutes. Pour les entreprises qui veulent participer, et recruter des talents ça se passe sur le site dédié.