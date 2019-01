Carrefour emploi: Salon Paris pour l’emploi des jeunes

Le salon pour l’emploi des jeunes

« Paris pour l’emploi des jeunes« . Le salon se déroulera le 21 février 2019 au 20 avenue de la Porte de la Villette (19e arrondissement de Paris) de 10h à 18h.

Un salon organisé par Carrefour emploi

Carrefour pour l’emploi, est une structure qui facilite la rencontre entre les candidats et les employeurs. Ils organisent plusieurs salons par an et l’un d’eux est « Paris pour l’emploi des jeunes ».

Ce salon concerne les jeunes de moins de 30 ans qui ont du CAP au bac+8 avec ou sans expérience professionnelle. Il s’adresse à tous les jeunes en recherche d’emploi, en apprentissage ou encore pour leur orientation professionnelle.

Programme du salon

Pour cette 7e édition, il y aura 300 exposants et 4500 offres proposées aux candidats. Au programme de cette journée, des conférences pratiques chaque heure sur différents sujets. Elles concerneront aussi bien l’intérim que les réseaux sociaux professionnels ou les opportunités d’emploi pour les scientifiques. Il y aura également des job dating et un Escape game emploi pour déterminer les capacités professionnelles.

Comment participer ?

L’accès est libre et ouvert à tous, gratuitement et sans pré-inscription. Il vous faut cependant un peu de préparation. N’oubliez pas de vous munir de votre CV et d’une lettre de motivation. Il serait également utile de préparer un petit speech de présentation et de se renseigner sur les entreprises présentes au salon afin de dresser votre liste de possibilités. Pour se faire, toutes les informations sur les entreprises présentes au salon sont sur le site dédié. Les informations sur les exposants seront mises en ligne le 13 février. Pour ne pas manquer la mise en ligne de ces informations, vous pouvez vous inscrire ou non, ce n’est pas obligatoire.