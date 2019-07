ARM Reconversion: par des militaires pour des militaires !

Crée par deux anciens militaires, la StartUp ARM propose à leurs frères d’armes en reconversion un réel accompagnement.

Le retour dans le milieu civil peut s’avérer difficile pour les anciens militaire. Même avec un projet, il est compliqué de trouver un point de départ pour ces derniers. C’est là qu’intervient la société ARM reconversion qui a commencé en tant que groupe sur Facebook.

Grâce à leurs réseaux et aux militaires ayant réussi leurs reconversions, les militaires en difficultés obtiennent des témoignages, conseils, et surtout du travail. Suivi par plus de 8 000 personnes sur Facebook, ARM organise des sessions live ou encore des tables rondes. En partenariat avec Défense Mobilités, ARM fait notamment le lien entre ces anciens militaires et les entreprises via leur plateforme. Pour en parler, nous recevons Alexis Ménard, président et co-fondateur ARM Reconversion.

Pour les rejoindre ou avoir plus d’informations, rendez vous sur la page Facebook ARM Reconversion ou alors sur le site internet www.arm-reconversion.fr