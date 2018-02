Rendez-vous le 7 et 8 mars à Lyon pour le forum de recrutement d’élèves ingénieurs

C’est le rendez-vous emploi et recrutement de début mars. Le 7 et 8 mars 2018, venez assister au salon de recrutement d’élèves ingénieurs et jeunes diplômés à Lyon.

Deux jours consacrés au recrutement d’ingénieurs !

Pour la 33ème édition consécutive, c’est encore une fois l’association étudiante « Forum Organisation » qui organise ces deux jours de salon. C’est devenu un rendez-vous incontournable des élèves ingénieurs et des jeunes diplômés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif du forum Rhône-Alpes des grandes écoles d’ingénieurs est de mettre en relations professionnelles et élèves afin de proposer des emplois et des stages. Et cette année ce sont plus de 160 entreprises de tous les secteurs de l’ingénierie qui seront présentes pour recruter et informer les étudiants.

Au programme de cette année

Près de 4 000 visiteurs sont attendus pour cette édition. Des stands regroupant les 160 entreprises avec les professionnels de différents secteurs vous attendent pour postuler et s’informer. Mais également un espace conseil avec des professionnels du recrutement pour vous aider à corriger votre CV. Cet espace permettra également de passer des entretiens blancs afin de s’entraîner.

Durant deux jours, des tables rondes avec différents thèmes comme l’intelligence artificielle et la robotique ou encore sur la cryptomonnaies et le bitcoins. Mais c’est aussi un espace dédié aux start-ups ainsi qu’une web TV. Enfin des « Handicafés » organisés en partenariat avec l’ADAPT pour mettre en contact recruteurs et candidats en situation de handicap.

Alors ne ratez pas l’occasion de trouver votre futur emploi et/ou stage et rendez-vous à la 33ème édition du Forum Rhône-Alpes des grandes écoles d’ingénieurs. Le premier salon de recrutement d’élèves ingénieurs de France vous attend le 7 et 8 mars à l’espace Double Mixte à Lyon de 9h à 18h. Sachez que l’accès est gratuit et libre. Pour les renseignements pratiques rendez-vous ici.