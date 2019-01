Job Fair 2019: plus de 200 offres à pourvoir !

Job Fair 2019: le marché de recrutement

Comme chaque année, il y a le marché de recrutement Job Fair. Les 31 janvier et 1er février 2019 ce sera au centre des Arts d’Enghien-les-Bains de 10h à 18h.

Qu’est-ce que c’est ?

Organisé par Paris Images Digital Summit (PIDS), Job Fair est un marché de recrutement. Il permet à plusieurs étudiants d’école, d’intermittents ou de professionnels dans le domaine du numérique, de trouver des emplois dans les plus grandes sociétés internationales du secteur.

Comment ça marche ?

Les rendez-vous de la Job Fair se font sur plusieurs créneaux de 10 minutes avec les recruteurs. N’oubliez pas de vous munir d’un CV si possible et d’une lettre de motivation. N’hésitez pas à préparer un petit speech de présentation pour l’entretien avec le recruteur.

Quelques grandes entreprises comme Cube Creative, Framestore, Illumination Mac Guff ou encore Mikros Animation seront présentes afin de mettre en relation talents de l’animation et recruteurs. Cette année, plus de 200 postes sont à pourvoir !

Comment participer ?

Le marché est accessible gratuitement et pour tous. Cependant, pour avoir accès aux autres événements du PIDS, il faut vous inscrire via la plateforme en ligne du site. Si vous êtes intéressés par le marché de recrutement, il faut s’inscrire et prendre rendez-vous.