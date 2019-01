Forum de l’orientation et de l’égalité des chances le 30 janvier

Trouvez votre orientation avec le forum !

Le forum pour l’orientation et l’égalité des chances c’est le 30 janvier ! Organisé par l’association Elles Bougent, il se déroule salle Marius-Guerre, Hôtel de Ville de Courbevoie de 9h à 19h.

Découvrir Elles Bougent

Elles Bougent est une association née en 2005. Son objectif ? Attirer un plus grand nombre de jeunes filles dans les formations scientifiques et technologiques. L’association organise donc plusieurs événements chaque année afin d’informer et sensibiliser les jeunes filles sur ces métiers. Pour découvrir l’association et leurs actions, rendez-vous sur le site dédié.

Programme

Pour cette édition, deux thématiques sont au cœur de l’événement: les préjugés et la mixité dans les filières et les métiers. Ainsi, les élèves et leurs parents pourront rencontrer des jeunes diplômés, des étudiants qui parleront de leur expérience. L’objectif ? Casser les préjugés que l’on se fait sur certaines filières. Il y aura plusieurs facultés, grandes écoles, BTS ainsi que de nombreux partenaires qui viendront pour partager leur expérience. Ils aborderont notamment les thèmes comme l’industrie au féminin et la mixité des métiers.

Comment participer ?

Cet événement est accessible aux élèves de 3ème jusqu’au lycée. Il n’y a pas besoin d’inscription et l’entrée est gratuite. Cependant, si vous êtes professionnelle, et que vous êtes intéressée, il est possible de s’inscrire comme marraine pour représenter l’association et renseigner les jeunes filles sur les métiers d’ingénieurs et de techniciennes durant l’événement. On peut s’inscrire pour la journée, la demi-journée ou un créneau horaire particulier. Pour ça, il suffit de s’inscrire sur le site de l’association en tant que marraine puis se proposer pour l’événement.