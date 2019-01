Forces Femmes: événement pour l’emploi des femmes

Les Universités de Forces Femmes: opération le 4 février !

Le 4 février, de 9h à 18h se déroulera Les Universités de Forces Femmes. Une journée dédiée à l’emploi des femmes de plus de 45 ans. Ce sera à la Maison de la Chimie dans le 7ème arrondissement de Paris !

Qu’est-ce que c’est Forces Femmes ?

Créée en 2005 par des femmes chef d’entreprise, cette structure est une association d’Intérêt général. Elle vise à soutenir les femmes dans leurs démarches de retour à l’emploi et à la création d’entreprise. Elle concerne les femmes de 45 ans et plus qui se retrouvent sans emploi.

Leurs actions ? De l’écoute, de l’aide personnelle, une remise en confiance et une orientation voire une réorientation vers des formations. Elle organise plusieurs événements tout au long de l’année dont les Universités de Forces Femmes.

Programme de l’événement

Au programme de cet événement, des débats et témoignages entre 9h et 13h avec l’interview de Muriel Pénicaud la ministre du Travail. Il y aura aussi un grand débat sur « quel avenir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans ? » ainsi que des témoignages. Dans l’après-midi, il y aura des ateliers conférences de toutes sortes pour savoir organiser ses recherches d’emploi ou encore comment développer son activité. Vous pouvez retrouver le programme et toutes les informations sur le site Forces Femmes.fr

Comment participer ?

Si vous êtes une femme en recherche d’emploi, ou au chômage depuis de nombreuses d’années ou désireuses de créer votre propre activité cette journée est pour vous ! Il suffit de s’inscrire sur le site. Pour les associations, les recruteurs, les journalistes et institutionnels, l’inscription est pour vous aussi. L’inscription pour l’événement est d’ailleurs gratuite et obligatoire.