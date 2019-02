Afterwork recrutement le 21 février par JEMS et Tekkit

JEMS recrute avec l’afterwork recrutement

Le jeudi 21 février à Boulogne-Billancourt, va avoir lieu l’afterwork recrutement. La soirée est organisée par JEMS group et Tekkit (1er réseau social professionnel spécialisé sur les métiers des technologies de l’information et de l’ingénierie). Il durera de 19h30 à 21h30 tout au plus.

L’afterwork recrutement pour JEMS Group

JEMS group est un acteur majeur de la transformation digitale. En croissance permanente, il intervient sur plusieurs projets liés à des domaines tels que l’agriculture, la finance, ou encore l’énergie. Afin de continuer son développement, il recrute plusieurs collaborateurs lors de cette soirée et ce dans plusieurs profils: Consultant Data Analytics, Data engineer, Data scientist, Data analyst, Consultant Master Data Management.

L’objectif de cette soirée sera d’échanger avec les managers et consultants de JEMS autour d’un cocktail afin de dégager une collaboration potentielle.

Comment participer ?

L’événement est accessible à tous les niveaux: junior, senior, chefs de projets etc. Pour participer, il faut s’inscrire sur le site dédié. Une fois votre inscription sélectionnée, vous recevrez votre invitation nominative. L’événement est gratuit.