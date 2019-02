Rendez-vous de l’emploi: le 19 mars à Courbevoie

17ème édition du Rendez-vous de l’emploi

Le rendez-vous de l’emploi aura lieu le mardi 19 mars de 10h à 17h au Centre évènementiel de Courbevoie (7 boulevard Aristide Briand). N’oubliez pas votre CV !

Qu’est-ce que c’est ?

Chaque année, la ville de Courbevoie (92), organise ce salon. L’objectif ? Favoriser la rencontre entre candidats et recruteurs. Cette année, le salon est organisé en partenariat avec plusieurs communes du territoire POLD (Paris Ouest La Défense) afin d’élargir un peu plus les possibilités d’emploi. Une trentaine d’entreprises réparties dans 11 secteurs d’activités (banques et assurances, restauration…) seront présentes à ce salon de l’emploi.

Au programme

Le déroulement de la journée se passera en deux temps. En début de journée, ce sera tout public. Au programme, rencontre entre les candidats et recruteurs, des conférences et des ateliers sur différents thèmes tels que la formation, la création d’entreprise ou encore le travail à l’international. D’autres thématiques seront également abordées par chaque ville ayant participé à l’organisation de ce forum de l’emploi. Entre autres, les thèmes abordés sont: les seniors, la reconversion professionnelle, ou encore les métiers de l’environnement.

Le reste de la journée, il y aura des actions et conférences accessibles par inscription en ligne. Job dating pré-qualifiés, ateliers de coaching et conférences thématiques auront lieu.

Comment participer ?

C’est gratuit et accessible à tous les profils. Pour participer aux ateliers, il faut s’inscrire en ligne sur le site dédié. Ce salon demande un peu de préparation alors n’oubliez pas votre CV et de dresser une petite liste des entreprises qui vous intéressent. La programmation détaillée du salon ainsi que la liste des entreprises présentes seront bientôt disponibles.