Emploi: Zava avec Roxane Ferrand

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation.

Pour cette émission, nous recevons Roxane Ferrand, Directrice de Zava France.

Grace aux nouvelles technologies, de nouveaux secteurs d’activité se développent. C’est le cas de Zava, une entreprise consacrée à la consultation médicale en ligne. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui : la e-santé.

Une entreprise connectée !



Depuis quelques années, les patients se tournent vers internet. Zava a donc décidé de répondre à leurs besoins. Roxane Ferrand, Directrice de Zava France, nous confirme que le téléconsulting se développe de plus en plus en Europe et notamment en France.

Alors quels sont les postes à pourvoir ? Combien sont-ils ? Quel type de profil cherche Zava ?

Toutes les réponses sont dans le Journal de l’Emploi.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site, www.zavamed.com/fr pour obtenir tous types d’informations complémentaires.