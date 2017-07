Emploi: entrer dans la vie active en douceur avec etrepret.fr

Pierre-Emmanuel Guiberteau a aujourd’hui 37 ans. Et si une chose a marqué sa vie, c’est bien son projet de fin d’étude. Diplômé de Marketing pub et de communication, il a pourtant quitté le monde des études en 2005. Mais ce projet l’a suivi plus d’une dizaine d’années après. Aujourd’hui, il rythme sa vie. Pour finaliser ses études, Pierre-Emmanuel, originaire de Lille a en effet proposé un système de fiches. Ces fiches sont un guide de survie de l’étudiant diplômé pour rentrer dans le monde du travail et la vie active. Comment se compose un contrat de travail? Comment fait-on une carte grise pour une voiture ? Tant de questions simples auxquelles Pierre-Emmanuel souhaite apporter une réponse.

Une rentrée brutale dans la société et la vie active

« Dans le système scolaire, on vous apprend des tonnes de connaissances, mais pas comment entrer dans la vie d’adulte » , explique le fondateur du site etrepret.fr. Comment entrer dans la vie d’adulte et toutes ses complexités administratives ? C’est par cette demande des internautes que le projet de Pierre-Emmanuel a vu le jour sous la forme d’un site internet. « Je n’avais pas suivi le projet, mais beaucoup d’amis me demandaient de l’aide. J’ai donc décidé de tout mettre sur un site internet » .

Le site internet se compose de manière très méthodique. Un aspect qui se ressent son créateur qui nous confie avoir fait des fiches lors de sa première recherche de logement. Deux onglets sont présents sur le site (vie quotidienne et vie professionnelle ndrl). Chacune de ces parties est ensuite composée de six sous-parties. Dans ces sigles sont ensuite inscrites près de 342 fiches pour guider le jeune diplômé vers la vie d’adulte.

Un projet d’utilité publique qui simplifie les démarches et les recherches de l’internaute. « On a déjà toutes ces informations sur internet, mais il faut faire le tri parmi parfois plus de 100 pages » , explique Pierre-Emmanuel. L’ambition du projet est grande : améliorer et simplifier le système administratif en France.

Des fiches prodiguant des conseils à l’intention des jeunes dans l’emploi

Dans les faits, le site internet s’adresse à tout le monde. Mais les 18-30 ans sont la principale cible. Mais ne vous attendez pas à avoir des conseils. Le principe est purement informatif. « On n’a pas le rôle d’un avocat. On donne simplement les ficelles sur comment préparer son CV, son entretien, etc… » , explique le créateur.