Emploi: travailler dans l’immobilier, c’est vendre du bonheur aux gens

Le Journal de l’emploi était au stade de France pour le 4ème Salon de l’emploi et de la Formation, organisé par le Réseau National des Missions Emploi. Dans les allées du salon, plus d’une centaine d’entreprises recrutaient tous les types de profils. C’est le cas de Century 21 Pierrimo. Nous sommes allés à la rencontre de Paul Pereira, Directeur d’agence en Seine-Saint-Denis. Il nous a expliqué toutes les offres qu’il propose, et surtout toutes les ficelles de son secteur.

Un secteur et un emploi en évolution constante

Et le directeur ne le cache pas. En Ile-de-France, le secteur de l’immobilier est en plein développement. Notamment dû au fait que l’immobilier est un secteur dont tout le monde a besoin. Tout le monde sera un jour ou l’autre un consommateur de l’immobilier. Un phénomène qui permet de dire que près de 100% de la population est un client potentiel. Locataire ou propriétaire, nous sommes tous déjà confrontés au secteur de l’immobilier.

Du coup l’emploi en immobilier est toujours actif. Les recrutements proposés par Century 21 Pierrimo se situent en Seine-Saint-Denis dans les villes de Drancy et du Blanc-Mesnil. Mais il faut notamment savoir que tout le réseau recrute dans la France entière. Un secteur, mais deux métiers proposés entre la vente et la gestion locative. Car non, dans l’immobilier, il n’existe pas seulement des agents pour faire visiter les appartements.

L’immobilier, c’est vendre du bonheur aux gens

Majoritairement des CDI, Century 21 Pierrimo recherche avant tout des candidats motivés. Comme le dit Paul Pereira, dans une entreprise, il faut de tous les profils pour que ça marche. Apprentissage, expérience, séniors… Un meeting pot professionnel qui symbolise la vie même de l’entreprise. Mais il ne faut pas oublier une chose, le monde de l’immobilier c’est aussi savoir vendre du bonheur au gens.