Emploi: souriant et accueillant, les qualités d’un employé chez BSL

A l’occasion du 4e Salon de l’emploi et de la formation organisé par le le Réseau National des Missions Emploi, le Journal de l’emploi a rencontré Aline Eredia Responsable développement RH et RSE du Groupe BSL. Une entreprise qui recrute aujourd’hui des agents de sécurité partout en France, mais également sur d’autres postes. Un secteur en évolution qui recrute de plus en plus.

Un secteur d’emploi de plus en plus exigeant

BSL est une entreprise de sécurité privée et de gardiennage. Sur le marché depuis près de 27 ans, l’entreprise s’est développée à l’échelle nationale notamment à Paris, Lyon, Marseille et Cannes. Proposant majoritairement des services dans la sécurité privée. Avec le contexte actuel, les demandes de la part des entreprises privées sont de plus en plus nombreuses, d’autant plus à Paris et dans certaines zones dîtes sensibles.

Mais cette situation amène des exigences de plus en plus importantes de la part des clients qui font de chaque mission une intervention spécifique. Un service à la carte qui va donc pousser BSL à recruter un grand nombre d’agents de sécurité mais surtout des profils très spécialisés notamment sur la pratique de langues étrangères comme l’anglais.

Les qualités nécessaires pour postuler chez BSL

Des recrutements partout en France même si l’Ile-de-France reste le principal centre de recrutements en métropole. Des postes allant du commercial aux relations humaines. Mais la qualité la plus importante, c’est avant tout la motivation. En effet, ce secteur d’emploi n’est pas facile et il faut savoir se donner à fond pour réussir chez BSL. Être souriant, accueillant et même diplomate sont des qualités nécessaires dans ce métier qui tourne beaucoup autour de la communication.

Des métiers qui s’ouvrent en CDI, en stage en alternance. Mais BSL propose principalement des CDI, même si des CDD et des missions ponctuelles sont disponibles. Mais le but est de signer des CDI quand on entre chez BSL. Le meilleur moyen pour postuler reste le site internet www.groupebsl.com dans l’onglet carrière.