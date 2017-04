Emploi: La société Outscale recrute

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons David Chassan, Chef de produit chez Outscale.

Dans notre société où les nouvelles technologies et les services dématérialisés ont le vent en poupe, les entreprises du tout numérique se développement et recrutent.

Zoom sur Outscale !

Fondée en 2010, cette société française s’impose comme le leader français du Cloud Computing. Une entreprise en plein boom qui a su s’adapter à la demande et aux besoins de la société. Avec des implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, Outscale souhaite accompagner son développement à travers l’ouverture de 80 postes. Des postes agiles qui s’adressent à des profils aussi bien geeks que commerciaux, débutants comme expérimentés. La French Tech, en quête de talents, se présente régulièrement à des journées de Job Dating. La prochaine est celle de la Cisco Networking Academy, le jeudi 4 mai 2017, de 12 heures à 19 heures, à Issy-les Moulineaux. Alors n’hésitez plus, et tentez votre chance !

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site https://fr.outscale.com/ pour obtenir tous types d’informations complémentaires.