Emploi: Senior Compagnie recrute sur toute la France !

« Le Journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, Nicolas Hurtiger, fondateur de « Senior Compagnie », vous apporte tous les conseils pour postuler dans son entreprise.

Aujourd’hui, retrouvez un bon plan d’offre d’emploi. Après avoir découvert les nouvelles façons de postuler, tentez votre chance auprès de « Senior Compagnie ».

Senior Compagnie : un secteur de service !

Cette entreprise est spécialisée dans le service à la personne, notamment auprès des personnes âgés et handicapées. Elle regroupe 51 agences sur tout le territoire français, dont 47 agences franchisées et 4 succursales. La volonté de la société est de se développer jusqu’à 200 agences sur toute la France. Elle compte actuellement 1 000 salariés et souhaite d’ici 1 an doubler ses effectifs, soit 1 000 offres d’emplois !

« Senior Compagnie » vend des interventions à l’heure ou au forfait. Ces interventions incluent énormément de services qui peuvent aller de l’aide à la toilette ou au coucher à l’aide ménagère ou administrative. Ce secteur a un besoin humain fort, car sur certaines agences, il y a pénurie de salariés pour intervenir auprès des clients.

Senior Compagnie : trouvez le poste qui vous correspond !

L’entreprise recherche actuellement trois types de postes avec différentes qualifications :

Intervenant à domicile : c’est le poste le plus volumineux en termes d’offres d’emploi. Détenteur d’un BEP Sanitaire et Social ou d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, vous correspondez au profil demandé. Avec un savoir-faire, des compétences techniques et la vocation pour le service, vous serez le candidat parfait.

Encadrant : Si vous avez déjà de l'expérience, postulez pour devenir coordinateur ou responsable de secteur. Vous serez amené à gérer le personnel intervenant, les clients et les plannings. « Senior Compagnie » recrute environ 50 postes d'encadrants par an

Directeur d'Agence : Vous êtes diplômé d'un Bac +3 et vous avez une expérience dans la santé ou le secteur médico-social. Alors, venez postuler et montrez vos aptitudes commerciales et managériales. De plus, une formation d'un mois vous est garantie, que ce soit pour une agence franchisée ou en tant que salarié.

N’hésitez plus et postulez dans cette entreprise labellisée Afnor, qui atteste de l’exemplarité d’une organisation, d’un produit ou d’un service, Senior Compagnie est également certifié N.F service.