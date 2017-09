Emploi: découverte du secteur de la sécurité avec Fiducial

Vous avez raté le quatrième salon de l’emploi et de la formation ? Pas de problème, DemainTV est allé à la rencontre des sociétés qui recrutent. Et un des secteurs qui est en plein effervescence, c’est bien le monde de la sécurité. Nous sommes donc parti à la rencontre de la société Fiducial Sécurité représentée par son responsable recrutement Nicolas Chieze. Il va nous confirmer la bien portance du secteur et nous dévoile les attentes de sa société en terme de recrutement.

La sécurité, un secteur d’emploi en plein développement

Celui-ci n’a pas tardé à confirmer que le secteur de la sécurité était en pleine phase de recrutement. Il est d’ailleurs de plus en plus attractif. Fiducial Sécurité est le troisième acteur français dans ce domaine. Et pour preuve, chaque année, ce sont plus de 1 500 agents qui sont recrutés par l’entreprise. Notamment des spécialistes de la sûreté et de la sécurité incendie sur la totalité du territoire national. Même si une grande partie des recrutements se passe en région parisienne, des centres de recrutements se trouvent aussi dans les plus grandes villes de France. A l’instar de Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse…

Un centre de formation et une nouvelle formation initiale

Principalement présent dans les environnements grand tertiaire, ce qui signifie par exemple les immeubles de bureau, les sites CEVESO et défense et sur les sites industriels, Fiducial Sécurité recrute donc 1500 personnes. Ce qui traduit un enjeu, la formation. L’intérêt de l’entreprise est de fournir une formation initiale aux futurs collaborateurs. Mais aussi une formation professionnalisante à travers leur centre de formation, Fiducial FPSG. Un centre de formation implanté à Lille, Paris et Lyon.

Ces centres de formations étaient aussi présents sur le salon pour faire découvrir la nouvel offre de formation axée sur le sport en complément de la formation initiale sur la sécurité. Le meilleur moyen pour postuler reste avant tout sur le site www.fiducial.fr. Les meilleures candidatures seront donc recontactés par les chargés de recrutement.