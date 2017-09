Emploi: à la découverte du secteur du déchet avec Chimirec

C’est un secteur qui se développe d’année en année. Celui de la gestion des déchets. Un secteur qui devient un véritable fournisseur d’emploi. C’était donc presque une évidence de retrouver des nombreuses d’entreprises du secteur dans les allées du quatrième salon de l’emploi et de la formation. Et pour en parler avec un peu plus d’importance, DemainTV est allé à la rencontre de Chimirec. L’entreprise est devenu un acteur incontournable des métiers de collecte et de traitement des déchets, implantée en France et à l’international.

Un secteur d’emploi encore méconnu mais en plein développement

Mais comment parler de l’emploi chez Chimirec ? Philippe Develter, directeur adjoint à Dugny parle de son entreprise comme avant tout une avancée dans la lutte contre la pollution. En effet, son entreprise collecte les déchets dangereux des grandes entreprises. Pour ensuite les trier et les envoyer vers les filières de traitement adaptées. Chimirec est l’exemple parfait du développement du secteur avec près d’un milliers de collaborateurs dans près de 14 filiales partout en France.

Une entreprise en plein développement signifie notamment des offres d’emploi. Et le directeur ne le cache pas. L’entreprise recrute en permanence. Pour preuve, il y a seulement huit ans, ils n’étaient que huit employés dans les rangs de Chimirec. Cette fois-ci, c’est à la recherche de chauffeurs poids-lourds que l’entreprise arpente les allées du salon. Mais aussi de commerciaux et de manutentionnaires avec une formation de cariste.

Des jeunes motivés et plein de bon sens, le profil idéal

Mais Philippe Develter est conscient que son secteur de métier peut avoir mauvaise image. Mais c’est avant tout par manque de connaissance. Et Chimirec a la particularité de former son personnel même si des écoles commencent petit à petit à former des jeunes sur les métiers qui entoure la question du déchet. Ce que recherche l’entreprise, ce sont avant tout des gens avec la volonté de travailler, avec de la bonne volonté et du bon sens.

Principalement des CDI, le but est de former des collaborateurs sur le long terme dans le but de fidéliser ses salariés et se lancer à fond dans la vie de l’entreprise. Le meilleur moyen pour postuler, reste le site internet www.chimirec.fr dans la rubrique offre d’emploi.