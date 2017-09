Emploi: le salon de l’emploi et de la formation ouvre le 19 septembre

Trouver un emploi c’est parfois le parcours du combattant. Il faut d’ailleurs se déplacer sur le terrain à la rencontre des entreprises. Et quel meilleur moyen pour cela que de se rendre sur les salons. Véritable lieu de discussions et d’échanges, c’est le meilleur endroit pour prendre des contacts mais aussi se retrouver au coeur du monde de l’emploi, de ses réalités et de ses possibilités.

Un salon unique avec grandes entreprises et TPE/PME

Pour cela, mardi 19 septembre de 10h à 17h, le Réseau National Mission Emploi organise le 4ème Salon de l’Emploi et de la Formation au Stade de France. Avec plus de 4000 visiteurs attendus, ce salon s’adresse à tous âges et tous publics de la région Île-de-France. Rassemblant plus d’une centaine d’exposants, allant d’entreprises de toutes tailles et tous secteurs (comme la RATP, Carglass, l’Armée…) à des organismes de formations (comme les Compagnons du Devoir, le CNAM Île-de-France…), des associations oeuvrant pour l’insertion professionnelle ou des partenaires institutionnels (comme Pôle Emploi, l’APEC…).

Afin d’en parler plus profondément, Jérôme Laverny, directeur national réseau national des missions emploi est venu sur le plateau du Journal de l’Emploi pour en parler. Particularité de ce salon? Il est gratuit pour les exposants. Ce qui permet l’accès aux TPE/PME. Ces entreprises sont d’ailleurs le premier recruteur de France. Ce qui est contradictoire avec les salons qui sont parfois payants et empêchent ces sociétés de se présenter.

Favoriser les échanges autour de l’emploi

Des profils différents, c’est ce qui attend les visiteurs du salon. Entre les grandes enseignes, les petites entreprises seront tout aussi attractives avec les moyens qui les caractérisent. Autre principe, aucun critère géographique n’est précisé dans les exposants. Le petit plus est avant tout de permettre des rencontres entre entreprises et demandeurs d’emploi. Il ne faut pas oublier que parfois ce sont les entreprises qui ne trouvent pas de candidats pour leurs postes vacants.

Toutes les informations disponibles sur ce site.