Emploi: le monde de la restauration collective recrute avec Sodexo

Le quatrième salon de l’emploi et de la formation a accueilli de nombreuses entreprises cherchant à recruter la personne idéale. TPE, PME, grandes entreprises, toutes sont parties dans les allées du salon dans le but de trouver la perle rare. Et parmi ces entreprises, des grands groupes de restauration collective. Exemple avec Sodexo, l’entreprise représentée par Marie Gripina, la chargée de recrutement. Et ce que propose la boîte, ce sont des possibilités de carrière pour tous.

Tous types de postes, et aussi tous types de contrats

Des postes en restauration collective, des postes en propreté et en maintenance… Une véritable diversité de métiers au sein de l’entreprise qui regroupe 44 000 collaborateurs dans toute la France, présent dans plus de 40 pays et surtout leader dans le secteur de la restauration collective. Une présence qui se remarque au centre de Clairefontaine ou encore dans les allées de Roland Garros et qui permet donc à l’entreprise de recruter de manière continue en France.

Pour les profils, il ne faut pas oublier que le centre d’intérêt de Sodexo reste la restauration collective. C’est donc une palette de métiers qui passe de plongeurs jusqu’à gérants. Les contrats proposés passent du CDD aux CDI. Mais aussi des stages et des contrats en apprentissage pour les jeunes. Ces derniers devront attendre un petit peu et pourront postuler jusqu’au mois de juillet prochain, la grosse période de recrutement pour ce type de contrat.

Un emploi, mais aussi des possibilités de carrière chez Sodexo

Une majeure partie des postes à pourvoir se trouve en Ile-de-France, mais le réseau est présent sur l’ensemble du territoire. Pour ce qui est du profil, si l’expérience est mise en avant, les débutants ont tout autant leur chance à partir du moment où les compétences et le potentiel de ces derniers peuvent être prouvés. L’expérience est un plus, mais cela ne fait pas tout dans le recrutement chez Sodexo. D’autant que la carrière peut décoller au sein de l’entreprise. Certains employés embauchés comme plongeur sont aujourd’hui des cuisiniers.