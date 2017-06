Emploi: Des propositions d’embauche chez Meltwater

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Xavier Lélut, Directeur de la Stratégie Client de Meltwater France et Pays-Bas.

En plein développement, les métiers du digital évoluent et représentent de vraies opportunités. Aujourd’hui, découvrez Meltwater, une entreprise de veille stratégique, informationnelle et concurrentielle qui propose également des conseils en e-commerce.

Une entreprise qui a su grandir !

Meltwater fait parti des start-up ayant un parcours particulièrement enviable. Créée en 2001, la société Norvégienne a évolué avec son temps en s’appuyant sur l’essor des outils numériques. L’entreprise sert aujourd’hui de grands groupes internationaux. C’est d’ailleurs la force de Meltwater qui recherche activement des profils très variés, à hauteur de 15 postes en France et plus de 50 en Europe. Les conditions pour aspirer à un poste chez Meltwater reposent sur deux points essentiels: un bagage académique important (Bac+5) ainsi que la maîtrise d’au moins deux langues avec l’anglais et une autre en fonction du pays dans lequel on souhaite travailler. La société s’intéresse principalement à des profils dynamiques, motivés et ambitieux qu’ils soient débutants ou expérimentés ! Vous pouvez d’ores-et-déjà postuler à des métiers tels que Business Developer, Analyste média, etc… Alors si vous êtes bilingues ou plus et que le digital est un secteur qui vous passionne, n’hésitez pas à postuler chez Meltwater qui vous proposera une carrière remplie de possibilités d’évolution et d’opportunités.

Vous pouvez consulter le site www.meltwater.com dans la rubrique carrière pour en savoir plus sur l’entreprise et les propositions de postes.