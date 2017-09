Emploi: voici cinq façons d’optimiser votre CV pour la Rentrée 2017

C’est reparti, les vacances sont finis et les recruteurs ont repris leurs places. Cela signifie que la saison de la recherche d’emploi débute. Et malheureusement, vous n’êtes pas les seuls à vous présenter à un poste. Pour sortir du lot, il faut donc un CV travaillé à la perfection. Pauline Lahary, fondatrice de MyCVFactory, va vous aider à trouver ce qui fait la différence auprès des recruteurs en cinq conseils. Cinq solutions pour vous faire remarquer par les employeurs.

Un CV graphique en fonction de son domaine d’expertise

« S’il s’agit de travailler dans le tourisme. Le candidat pourra opter pour un CV aux couleurs lumineuses et ensoleillées. Ce qui correspondra aux codes de ce secteur » . Pauline Lahary est claire, le CV doit être en correspondance avec les couleurs du secteur. Un CV doit être attractif dès le premier coup d’oeil. Après un premier tri, le design peut très clairement influencer le choix du recruteur. Il faut bien sélectionner sa typographie, sa présentation… Tout doit être soigné.

Pour être lu des recruteurs, le CV doit être clair, concis et aéré

Le principe de base du CV est de faire une auto-biographie de votre vie professionnelle. A l’heure où les stages se multiplient, il est évident que les compétences sont nombreuses et l’envie d’en dire beaucoup est tentante. Mais attention, la tentation de trop en dire peut poser problème. « Nous conseillons généralement au candidat de travailler son CV sur une seule page. Parfois, pour les profils seniors de 12 à 15 ans d’expérience, il est impossible de faire tenir l’intégralité de sa carrière sur une page. On peut donc aller jusqu’à deux pages mais pas au-delà ! » , explique Pauline Lahary.

Chose à ne pas oublier : une photo de pro !

Ce sera presque une obligation. Le CV doit être accompagné d’une photographie. Si cela n’en dit pas énormément sur votre personnalité, il faut savoir qu’une image est souvent un plus sur le CV. En effet, les recruteurs auront plus tendance à regarder ce dernier. Mais attention a bien y mettre une photographie professionnelle et pas celle des vacances. Une photo professionnelle implique de se présenter sous son meilleur jour et d’éviter toute tenue ou pose trop décontractées.

Mettre en avant ses savoir-faire !

Un CV ce n’est pas seulement dire quelles études vous avez fait ou quelle entreprise vous a vu passer dans ses rangs. C’est aussi un moyen pour démontrer et expliquer toutes les compétences que vous avez acquis lors de vos précédentes expériences. « Il faut lui montrer que vos expériences passées ont contribué à faire de vous un collaborateur autonome & polyvalent. Vous pouvez même créer une sous-rubrique « Réussites » pour mettre en valeur des résultats factuels et chiffrés obtenus sur certaines missions , détaille Pauline Lahary.

Et le savoir-être ?

Au sein du CV, on prépare déjà l’entretien d’embauche. On pense donc déjà à mettre en valeur 3 qualités nécessaires pour le poste visé. Il faut donc bien connaître le métier, c’est évident. Mais il faut aussi démontrer que vos qualités et votre personnalité concordent à la perfection avec l’offre d’emploi.