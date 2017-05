Emploi: Misterfly, l’agence de voyage qui sait ce que veulent les vacanciers

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Nicolas Brumelot, Président et Co-fondateur de Misterfly.

A présent, il existe de nombreuses agences et de sites de vacances en ligne… Et lorsque l’on mêle digital et tourisme cela rime souvent avec développement d’entreprise !

L’agence qui fait voyager !



Sans contestation, le tourisme est une force économique. Nicolas Brumelot, Président et Co-fondateur de Misterfly, explique qu’aujourd’hui grâce à la technologie et aux services que son agence propose, Misterfly fait la différence sur le marché concurrentiel. Elle sait répondre à l’attente des consommateurs. C’est pourquoi elle se développe et qu’elle recrute. Alors quels sont ces postes ? Quels types de profil correspondent à ces offres ? Pourquoi postuler chez Misterfly ? Toutes les réponses dans le Journal de l’Emploi.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site http://www.mysterfly.com/ pour obtenir tous types d’informations complémentaires.