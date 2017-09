Emploi: se lancer dans le monde des métiers de bouche avec Aux Merveilleux de Fred

Les métiers de bouche recrutent! Les pâtisseries Aux Merveilleux de Fred sont en plein développement et recrutent activement en cette période de rentrée. Notamment pour leur nouveau magasin à Vincennes. Lors du 4ème Salon de l’emploi et de la formation, organisé au Stade de France par le Réseau National des Missions Emploi, Lucie Joyeux Responsable du développement nous a présenté l’entreprise et ses besoins.

Les métiers de bouche, un secteur d’emploi autour du commerce

Aux Merveilleux de Fred, c’est avant tout une pâtisserie artisanale créée il y a 30 ans dans la ville de Lille. Mais depuis plus de 10 ans, l’enseigne se développe à Paris avec ses huit boutiques. Une success story qui se développe d’année en année. Au point que la chaîne ouvre en moyenne une boutique par an. Et cette année, c’est à Vincennes que s’ouvre le nouveau magasin le 15 novembre prochain. D’ailleurs, cette ouverture permet aussi des recrutements.

Chaque année, Aux Merveilleux de Fred recrutent une vingtaine de vendeurs et de pâtissiers. Et comment être un bon vendeur ? Pour Lucie Joyeux, il n’y a pas de profil spécifique, pas besoin de formation précise en commerce ou même en pâtisserie. L’important, c’est avant tout de l’honnêteté, le sens du travail, de manière à pouvoir transmettre un savoir faire et des valeurs.

Pour être pâtissier, il faut aimer le travail de Frédéric Vaucamps. Car ces derniers réaliseront les chef-d’oeuvres du maître tous les jours.

Des alternances et de la formation possible

CDI, 35 heures hebdomadaires, voilà les contrats proposés dans les boutiques de Paris intra-muros, Boulogne et Bois de Vincennes. Et depuis plusieurs années, une alternance est possible dans le monde du commerce. Être au contact du client et vendre le fruit de son travail ce sont des nouveautés tous les jours dans un emploi en plein développement.