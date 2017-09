Emploi: à quoi ressembleront les métiers dans 30 ans ?

C’est une réponse que l’on s’est tous posée. Comment sera l’avenir? Si les avancées technologiques nous permettent déjà de rêver, qu’en est-il de l’emploi du futur ? Les secteurs vont-il changer ? Les métiers exercés seront-ils les mêmes ? Il faut tout de même noter que 60% des métiers qui seront exercés en 2030 n’existent pas encore. Une perspective nouvelles mais totalement flou du futur. Alors comment le prévoir ? Comment se l’approprier afin de ne pas être dépassé par les événements ? C’est que va tenter de répondre l’événement des journées Demain Commence Aujourd’hui. Lancé par l’agitateur d’initiatives éducatives françaises Startup For Kids, cette rencontre s’adresse aux 14-20 ans.

L’emploi de demain est la clé de l’innovation

Première étape, le monde de la mode et du luxe. Véritable secteur bénéfique dans le paysage commercial français, c’est un véritable emploi d’avenir. Représentant près de 1,7% du PIB de la France, soit une valeur de 150 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Mais ce n’est pas tout, le domaine offre en direct 580 000 emplois en France et près d’un million en comptant le travail en indirect. La France, c’est la mode et le luxe… mais comment ces métiers vont-ils se développer dans les années à venir ? Quel impact aura la technologie ? ET si la réponse se trouvait au coeur de l’Ecole 42 de Xavier Niel le 15 octobre prochain ?

Inventer le métier de demain

C’est « un événement innovant. Nous souhaitons donner aux jeunes les moyens pour appréhender un peu mieux un futur à la fois si proche et si lointain. Et leur permettre de vivre une expérience dans laquelle ils sont acteurs et non consommateurs » , explique Sharon Sofer, fondatrice de Startup For Kids et organisatrice de Demain Commence Aujourd’hui. Rendez-vous donc le 15 octobre 2017 dans le 17ème arrondissement de Paris afin d’en savoir plus sur ce secteur.

Pour pouvoir ici participer, il suffit de s’inscrire à cette adresse. Les ateliers proposées tournent autour de conférence avec les professionnels du secteur. Un Hackathon est aussi organisé. Il faut constituer son équipe et réfléchir à la manière d’inventer l’innovation de demain. Comme dans le cas de la mode, un vêtement connecté !