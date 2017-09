Emploi: le Brexit freine-t-il les envies d’expatriation des Français ?

Pour les Français en recherche d’emploi, Londres a souvent représenté un El Dorado. Mais est-ce réellement le cas ? DemainTV a accueilli sur le plateau des Journaux de l’Emploi Roxanne Ferrand directrice de Zava, une entreprise consacrée à la consultation médicale en ligne. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui : la e-santé. Depuis quelques années, les patients se tournent vers internet. Zava a donc décidé de répondre à leurs besoins. Roxane Ferrand, Directrice de Zava France, nous confirme que le téléconsulting se développe de plus en plus en Europe et notamment en France.

Le Brexit est-il un frein à l’emploi des étrangers à Londres?

Déjà présente sur le plateau de Demain TV quelques mois auparavant pour lancer des offres de recrutements basés à Londres. Roxanne Ferrand explique que les postes au Royaume-Uni sont ouverts à toutes les nationalités. Des postes où la francophonie est importante. Mais le Brexit a-t-il engendré un frein ? La réponse est non ! En effet, les personnes cherchant à partir à l’étranger sont déjà motivées et rassurées à l’idée de s’installer à l’étranger. Le Brexit n’est donc pas un véritable repoussoir.

Mais le Brexit a malgré tout généré une inquiétude. Mais comme le confie Roxanne Ferrand, c’est surtout à l’étranger que l’inquiétude s’est faite ressentir. Elle assure d’ailleurs qu’il fait toujours aussi bon vivre à Londres.

L’expatriation est une chose enrichissante mais fatiguante

Mais comment s’expatrie-t-on réellement ? Chez Zava, tout est mis en oeuvre pour intégrer le salarié avec notamment un pacte d’accueil. Un pacte qui va de la prise en charge de l’hébergement pour les premières semaines, la nomination d’un parrain pour réussir à s’intégrer et la prise en charge d’une carte de transport. Mais l’expatriation reste avant tout un challenge. Un mélange d’excitation et de peur. Rencontrer d’autres manières de travailler et une chose magnifique mais fatigante. S’expatrier est une expérience riche et intense qui pèse sur le corps. Mais Londres est une destination idéale pour aller travailler. En 6 mois, les travailleurs deviennent de vrais Londoniens.