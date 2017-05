Emploi: Ariase Group recrute 50 personnes

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Olivia Le Guyader, Directrice de la communication Ariase Group.

Le numérique est un secteur en innovation permanente. Les entreprises sont en pleine croissance. Il y a donc beaucoup d’opportunités d’emplois dans ce domaine. La preuve avec Ariase Group.

Ariase Group, « la French Tech’ » !

Ariase Group est spécialisé dans la mobilité géographique. Il a pour but d’accompagner les Français dans leur souscription et dé-souscription de leur contrat télécom, assurance ou encore bancaire… Olivia Le Guyader, Directrice de la communication Ariase Group, explique qu’il y a énormément de sites transversaux qui permettent au mieux de répondre aux problématiques de leurs clients. Cette année Ariase Groupe recrute plus de 50 personnes. Mais alors quels sont les profils recherchés ?

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site www.ariasegroup.com pour obtenir tous types d’informations complémentaires.