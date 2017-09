Emploi: des afterwork recrutement lancés en France par Groupama

Le Groupe Groupama lance dans 9 villes en France des jobmeetings en mode afterwork. Un évènement de recrutement pas comme les autres, près de chez vous, pour devenir un collaborateur Groupama ou des réseaux Gan. Une vraie rencontre, de 18h00 à 21h00, dans un espace informel, propice à la convivialité et à l’échange. Tout ça en compagnie de recruteurs mais aussi de vrais collaborateurs. Ça vous intéresse ? Pour être sélectionné, rendez-vous sur www.jobmeeting-groupama-gan.com.

Aller à la rencontre des recruteurs dans toute la France

Avoir l’opportunité de discuter avec des recruteurs et des vrais collaborateurs, pour pouvoir se projeter dans son futur métier, c’est ce que Groupama et les réseaux Gan proposent cette année dans 9 villes en France. Un moyen de rencontre en dehors du cadre de la recherche d’emploi habituel et du stressant entretien d’embauche. Et pour cela pas la peine de traverser toute la France. Voici la liste des neuf villes.

Paris le 3 octobre

Lille le 4 octobre

Troyes le 5 octobre

Orléans le 5 octobre

Strasbourg le 10 octobre

Nantes le 12 octobre

Mulhouse le 17 octobre

Besançon le 18 octobre

Dijon le 19 octobre

Comment ça marche cette recherche d’emploi

L’Idée ? Des jobmeetings en mode afterwork, dans des lieux permettant d’échanger dans un cadre convivial, de 18h00 à 21h00, afin de privilégier des vraies rencontres et aussi de montrer vos compétences, au-delà de votre simple CV, via un atelier « surprise » !

Comment ça marche ? Il suffit simplement de s’inscrire sur www.jobmeeting-groupama-gan.com. Puis, il faudra à répondre à 3 questions sous format vidéo. Une fois sélectionné, vous recevrez un mail de confirmation sous 15 jours maximum.