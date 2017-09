Emploi: Albilways propose une formation continue pour rester connecter

Sur le marché de l’emploi il faut se former en permanence. La formation initiale est de plus en plus indispensable. Mais il faut aussi penser à se former tout au long de sa vie. Pour cela, c’est la formation continue qui fera la différence dans le monde de l’entreprise. Et pour nous présenter ce qu’est la formation continue, Marie Ducastel, Présidente du directoire du groupe Abilways est venu sur notre plateau. Abilways travaille en collaboration avec des organismes de formation tels que EFE, CFPJ, ISM, IDCC, PYRAMYD, ACP Formation, IFE et ABILWAYS DIGITAL. L’entité propose également une offre extrêmement complète de formations dans des domaines aussi variés que le Droit, la Fiscalité, le Management, le Marketing, la Communication, le Design Graphique, la Transformation Digitale, les Achats Publics…

Selon elle, la formation continue c’est avant tout la formation une fois intégré dans le monde de l’emploi. Que cela soit pour une évolution de carrière ou une réorientation complète, ce procédé est ouvert à tous les salariés. A l’origine, ce processus était à mettre au crédit des entreprises qui cherchait à développer les connaissances multiples à leurs employés. Mais depuis 5/6 ans, ce sont avant tout les gens qui se prennent en main.

Les formation pour rester dans l’actualité de l’emploi

Avec un monde de l’emploi en perpétuelle évolution et surtout en changement, les gens deviennent obligés de faire évoluer leur job. C’est à cela que la formation continue sert. Ne pas se laisser dépasser par le marché de l’emploi. Des groupes se sont donc développés pour lancer les formations nécessaires. C’est le cas de Abilways qui offre les formations par des professionnels. Un vaste domaine de prédilection qui regroupe 300 collaborateurs et surtout près de 6 000 formateurs dans 18 pays en 9 langues par an.

Au total, ce sont 3 000 formations qui sont proposées par Abilways. Allant des salariés de 25 ans à 50 ans. Une manière d’être réactif pour le besoin des entreprises. Et c’est d’ailleurs la curiosité qui permet une meilleure formation. Car c’est avant tout en comprenant les évolutions du métier et la réflexion sur l’emploi qui permet d’être toujours au top.

Un monde de l’emploi en perpétuelle évolution

Si pour le moment Abilways traite avant tout des demandes de la part des entreprises (85% contre 15% d’individu), la tendance semble s’inverser. Marie Ducastelle souhaite même voir ce phénomène s’inverser. Notamment avec une innovation de plus en plus forte et surtout avec un monde de l’emploi qui demande une perpétuelle remise en question sous peine de disparaître.