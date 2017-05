EMPLOI: 250 POSTES CHEZ LE GROUPE CS

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Gariné Kelijian, Responsable recrutement du Groupe CS.

Le groupe CS développe et intègre des systèmes critiques dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de l’espace aéronautique. Aujourd’hui, 250 postes sont à pourvoir.

Une entreprise technologique !

Lorsqu’un système s’arrete de fonctionner, il peut mettre en péril les activités stratégiques d’une entreprise, voir même au niveau de vie humaine. C’est ce que nous explique Gariné Kalijian, responsable recrutement du Groupe CS. Mais alors on peut se demander, qui intervient et fabrique ces systèmes critiques ? Quels clients interviennent à les développer ? Toutes les réponses dans le Journal de l’Emploi.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site, www.groupe-cs.com pour obtenir tous types d’informations complémentaires.